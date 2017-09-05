новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Новости экономики за 05.09.2017

05.09.2017 - 19:18

Новости Беларуси. И ещё одна хорошая новость. До конца текущего года стоимость квадратного метра жилья с господдержкой не превысит средней заработной платы сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наблюдаться эта динамика будет и в 2018 году. Такие меры позволят сохранить интерес белорусов к строительству жилья. Хотя некоторые всё же ищут альтернативные пути решения квартирного вопроса.

Купить жильё по цене аренды. За полгода в Беларуси заключили более 50 соглашений по предоставлению физлицам жилья в лизинг. Это больше, чем за весь 2016 год.

ЖИЛЬЕ ПО ЦЕНЕ АРЕНДЫ

Дополнительным стимулом для развития рынка лизинга жилья, как ожидается, станет вступление в силу в октябре указа № 109, который отрегулирует правовой аспект предоставления во владение и пользование жилых домов и квартир по договорам финансовой аренды. Между тем компании, которые будут заниматься лизингом жилья, должны изначально сформировать уставный фонд в объеме не менее 250 тысяч рублей, иметь собственный капитал не менее 2,5 миллионов рублей.

ВЕРСТАЕМ СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ

С началом учебного года в семейном бюджете вновь появилась статья расходов на кружки и секции, центры развития, языковые курсы. Родители выбирают по принципу лучшего соотношения цены и логистики. Еженедельные занятия в школах раннего развития обходятся в среднем в 50 рублей в месяц. Танцы, рисование и театральные кружки – примерно в той же ценовой категории. Но разброс цен существенный. Например, занятия английским можно найти от 10 до 30 рублей за урок, а можно изучать его бесплатно на факультативах. Гимнастика, футбол, теннис – рассчитывайте на 20 рублей в неделю минимум.   

СЭКОНОМИТЬ НА УСЛУГАХ

Отремонтировать обувь, одежду, ювелирные украшения со скидкой от 10 до 50%. Такую возможность получат пенсионеры накануне Дня города. 7, 8 и 9 сентября все государственные дома бытовых услуг снизят цены и для многодетных семей. Распечатать фотографии, сдать вещи в химчистку, подстричься, сходить в прачечную или в баню в эти дни можно будет без ущерба для семейного бюджета. В акции примут участие более 100 объектов бытового обслуживания, полный перечень организаций можно уточнить на сайте и в справочной бытовых услуг.

По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже рубль ослаб к трем основным валютам корзины. Курс доллара вырос почти на полкопейки. Актуальный курс 1,92. Евро незначительно, но тоже в плюсе. Завтра по Нацбанку 2,29. Курс российского рубля увеличился на треть копейки и за сотню торгуют 3 рубля 33 копейки.

Новости экономики за 05.09.2017

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Новости экономики за 04.09.2017
Новости экономики за 04.09.2017
Новости экономики за 01.09.2017
Новости экономики за 01.09.2017
Новости экономики за 31.08.2017
Новости экономики за 31.08.2017
Новости экономики за 30.08.2017
Новости экономики за 30.08.2017
Новости экономики за 29.08.2017
Новости экономики за 29.08.2017
Новости экономики за 25.08.2017
Новости экономики за 25.08.2017
Новости экономики за 24.08.2017
Новости экономики за 24.08.2017
За полгода объемы потребительского кредитования в Беларуси выросли почти на треть
За полгода объемы потребительского кредитования в Беларуси выросли почти на треть
Все новости по теме Экономическая рубрика
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru