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Новости экономики за 06.02.2017

06.02.2017 - 19:17

Новости Беларуси. Более 70 белорусских предприятий принимают участие в крупнейшей российской продовольственной выставке. Она открылась 6 февраля в Москве.

На площади в 100 тысяч квадратных метров свои возможности презентуют более 2000 компаний почти из 60 стран.

Беларусь представляют крупнейшие игроки продовольственного рынка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПРОДЭКСПО-2017 В МОСКВЕ
Молочные новинки, йогурты, сыры. «Продэкспо» – это новые контракты и полезные контакты. Выставку посещают самые крупные дистрибьюторы, представители оптовых компаний. Участие в ней как для начинающих, так и для опытных игроков – главный шаг в продвижении продукции на рынок.

Экспоненты расценивают «Продэкспо» как платформу для выработки бизнес-решений.

Полученные здесь информация и контакты помогают понять, что реально происходит на рынке, каков вектор его развития сегодня и на ближайшую перспективу и какие шаги предпринимать в дальнейшем.

Андрей Киреенко, организатор конкурса «Лучший вкус» на выставке «Продэкспо-2017»:Особенностью этого года стало то, что предприятия стали больше заявлять на конкурс сыров с длительными сроками созревания (от 6 месяцев), так называемых сыров с большими глазками. Больше мясных деликатесных продуктов. Так же белорусы в этом году представили гораздо больше образцов продукции в усовершенствованной упаковке, которая позволят значительно увеличить сроки реализации продукции, а значит – расширить географию экспорта.

FITCH – ПРОГНОЗ СТАБИЛЬНЫЙ
Долгосрочный рейтинг Беларуси со стабильным прогнозом.

Эти данные подтверждает международное рейтинговое агентство Fitch. Это говорит о сбалансированных рисках на валютном рынке страны.

Эксперты агентства считают, что рейтинг Беларуси может быть еще более позитивным при соблюдении нескольких факторов, как например сокращение давления в области внешнего финансирования. Американская корпорация Fitch Ratings – одно из самых авторитетных и входит в большую тройку международных рейтинговых агентств.

МНЕ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ, ТЫ ТАК И ЗНАЙ!
Белорусские ученые разработали специальную систему аэрокосмического мониторинга, которая позволит обнаружить несанкционированные свалки отходов в самых труднодоступных местах.

Такой способ мониторинга эффективнее существующих наземных методов и требует на 40% меньше затрат.

Система уже применяется в Минской, Витебской и Гомельской областях, а к концу 2017 года будет внедрена во всей стране.

+ $57,8 МИЛЛИОНА ЗА ЯНВАРЬ
За январь золотовалютные резервы Беларуси пополнились на 1,2%, если считать по методике Международного валютного фонда.

В национальном определении запасы пополнились на 4%. Нацбанк планирует за 2017 год увеличить золотовалютный запас на 500 миллионов долларов США.

Росту резервов способствует продажа Нацбанком и Минфином валютных облигаций, а также покупка регуляторов валюты на бирже и поступления от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

По результатам торгов на валютно-фондовой бирже доллар и евро подешевели. Американская валюта сбросила почти 1,5 копейки.

Актуальный курс доллара на 7 февраля – 1,91 рубль. Евро тоже не отстал: потерял 1,67 копейки и упал до 2 рублей 5 копеек.

Российский рубль прибавил 0,71 копейки и стал стоить 3,25 белорусских за сотню.

Новости экономики за 06.02.2017

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