Новости экономики за 06.02.2018

Новости Беларуси. Белорусы стали чаще делать вклады в рублях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О чем говорят цифры? Для кого могут сделать бесплатным проезд по платным дорогам? С чем связано рекордное падение курса биткоина по мнению мировых экспертов?

В Минске изменится стоимость проживания в общежитиях: рассчитывать сумму будут по-новому

Какие автомобили Минтранспорта предлагает освободить от оплаты за проезд по платным дорогам?

Индекс Dow Jones обвалился на 1175 пунктов: потери за день составили 114 миллиардов долларов

Самое значительное падение биткоина за последние 5 лет: в чем причина?

БВФБ. Доллар снова поднялся почти на копейку