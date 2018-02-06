Новости экономики за 06.02.2018

Новости Беларуси. Белорусы стали чаще делать вклады в рублях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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