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Новости экономики за 09.01.2018

09.01.2018 - 19:32

Новости Беларуси. Более 120 миллионов рублей направил на поддержку малого и среднего предпринимательства Банк развития в 2017 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это на 40 % больше, чем за предыдущие 2,5 года.

Спрос на кредиты вырос благодаря разнообразию банковских продуктов. Оно позволило представителям малого и среднего предпринимательства получить доступ к средствам на развитие своего бизнеса.

В одном килограмме монет может быть до 250 рублей: белорусы все чаще собирают монеты

Икра кабачковая, баклажанная и грибная: теперь в Евросоюзе можно купить белорусские консервы

Ставку кредита при адресном субсидировании жилья приравняли к ставке рефинансирования

Теперь предприниматели могут делать предоплату за электроэнергию не за месяц, а за 10 дней

По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар снова в плюсе на копейку, актуальный курс 2 рубля 1 копейка. Евро незначительно, но тоже прибавил: 10 января по Нацбанку 2,40. Российский рубль укрепился на 2 копейки за сотню, продают за 3 рубля 52 копейки.

Новости экономики за 09.01.2018

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