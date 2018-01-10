Новости экономики за 10.01.2018

Новости Беларуси. На треть увеличился товарооборот на торговых площадках Белорусской универсальной товарной биржи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сделок заключили на 3 миллиарда рублей.

В лидерах биржевого товарооборота лесопродукция. Побит рекорд по продаже топливной щепы на экспорт. На фоне бума электронной торговли доля промышленных и потребительских товаров тоже в плюсе. Заключили 42 тысячи сделок на 273 миллиона рублей.

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По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар прибавил полкопейки. Курс на 11 января 2 рубля 1 копейка. Евро тоже в плюсе, завтра по Нацбанку 2,40. Российский рубль – еще плюс почти 2 копейки, и за сотню торгуют 3 рубля 54 копейки.