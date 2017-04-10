Новости экономики за 10.04.2017

Новости Беларуси. Беларусь и Республика Корея завершили переговоры по доступу на рынки товаров и услуг в рамках присоединения нашей страны к ВТО. Более тесное сотрудничество Минска и Сеула 10 апреля обсудили в белорусском МИДе.

Также в эти дни в столице проходит встреча бизнесменов Беларуси и Южной Кореи.

Ее участники уже заявили о готовности наладить поставки лекарств и медицинского оборудования на рынок Восточной Азии.

ЭКСПОРТ В СЕУЛ

10 апреля на бирже подписали финансовые, торговые, банковские и инвестиционные соглашения. Шанс выйти на 50-миллионный рынок Южной Кореи получат производители микроэлектроники, оборудования для научных организаций, полимеров для 3D-печати, дозиметров для объектов атомной энергетики.

КОНТРАКТЫ С ПАКИСТАНОМ

Белорусскую продукцию 10 апреля представили в Пакистане. В аграрном форуме принимают участие 30 компаний.

На 200-миллионный рынок Пакистана также планируют выйти ковры из Витебска.

Лучшие образцы, созданные с учетом всех современных тенденций, демонстрировали на выставке в Карачи.

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ

Устойчивый курс валют и возможность рассрочки вызвали всплеск раннего бронирования в турфирмах. Туроператоры осторожно констатируют, что в среднем

интерес к морскому отдыху в нынешнем сезоне уже прибавил 10-40% к уровню 2016 года.

Путевки в Италию, Испанию и Болгарию потеснили туры в Египет, Турцию и Грецию.

СЛАДКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Беларусь увеличивает экспорт сахара на 10%.

География – 14 стран мира. Почти 16% экспорта уйдет на новые рынки:

в Молдову, Грузию, Азербайджан, Туркменистан, Хорватию, Литву, Польшу и США. В 2016 году организации сахарной отрасли экспортировали продукции почти на 200 миллионов долларов.

БАНКЕТ НА ВЫПУСКНОЙ

Банкетное бюджетное меню для выпускников разработали районные комбинаты школьного питания. Это салаты, закуски, горячие блюда и фруктовое ассорти.

Окончательный вариант праздничного ужина – стоимостью от 25 до 35 рублей – обсудят на школьных собраниях.

Российский рубль подешевел на торгах 10 апреля. Актуальный курс на 11 апреля – за сотню 3 рубля и 32 копейка.