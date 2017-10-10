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Новости экономики за 10.10.2017

10.10.2017 - 22:04

Новости Беларуси. Евразийский банк развития выделил 10 миллионов долларов по программе поддержки малого и среднего бизнеса, а также по программе повышения энергоэффективности в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кредит предоставят несколькими траншами. Срок каждого – три года. Заемные средства будут способствовать развитию реального сектора экономики, увеличению занятости и налоговых отчислений.

Тем временем Всемирный банк уже в 2018 году запустит программу консультирования малого и среднего бизнеса.

Международная финансовая корпорация будет напрямую вкладывать инвестиции в предприятия, помогать им развиваться и модернизироваться. Банк развития Беларуси в ближайшее время начнет предлагать кредитную линию предприятиям, используя средства Всемирного банка. На эти цели выделено $ 60 миллионов.

В ОДНО КАСАНИЕ
Бесконтактные карточки идут на рекорд. Белорусы при расчетах все чаще пользуются удобным способом оплаты в одно касание. Количество таких операций достигло исторического максимума: более 7 миллионов операций в августе 2017 года против 70 тысяч в августе 2015 года.

То есть в 100 раз больше.

В то же время банки, которые выпустили много карточек, понесли потери. Белорусы не платят банкам комиссии с оплаты карточками. Но банкам платят магазины, принимающие карточки – и вот они-то как раз и возмущаются, что плата банком за эквайринг слишком высока (от 0,5 % у обычных карт до 2 % у премиальных). Госконтроль может примирить банки с магазинами через снижение максимального межбанковского вознаграждения.

ЭКСПОРТ ПЕННОГО НАПИТКА
Беларусь из чистого импортера пива впервые за многие годы стала чистым экспортером. Поставки продукции белорусских пивоваров в первой половине 2017 года стремительно росли на всех без исключения соседних рынках.

За семь месяцев пивзаводы отгрузили продукции на 35 миллионов долларов, а ввезли на 25,5 миллионов.

БЛИЖЕ К ПОКУПАТЕЛЮ
Разрешение продавать сельхозпродукцию с автомашин вблизи столичных домов получили 800 предпринимателей. В городе организована выездная торговля овощами и фруктами на 196 площадках.

Чтобы получить разрешение на продажу, необходимо в администрацию района предоставить справку о земельном участке и документы, подтверждающие качество продукции. С автомашин уже реализовано более 1000 тонн товара: по 500 тонн овощей и картофеля, 127 тонн яблок.

Товарооборот составил около 900 тысяч рублей.

По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже американская валюта в минусе на треть копейки. Курс на 11 октября – 1,97. Евро прибавил треть копейки, его итоговая стоимость 2,32. Российский рубль вырос почти на копейку и за 100 торгуют 3 рубля 39 копеек.

Новости экономики за 10.10.2017

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