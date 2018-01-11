﻿ Новости экономики за 11.01.2018 | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Новости экономики за 11.01.2018

11.01.2018 - 18:20

Новости Беларуси. Не трудоустроенных в стране стало меньше. На начало января уровень официальной безработицы 0,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЭКСПОРТНЫЙ КЕЙС

Поставки белорусской молочной продукции в Китай выросли в 7,5 раз. Экспортировали продовольствия на 9 миллионов долларов. В приоритете не только сухое молоко, но и пастеризованное со сроком хранения до года.

Уже в 2018 году  на китайских прилавках магазинов  появятся отечественные сыры. В январе отправят первые партии говядины с двух мясокомбинатов. До середины года сертифицируют пять птицефабрик. Весь экспорт продовольствия предприятий Минсельхозпрода за 9 месяцев 2017 года составил более 2  миллиардов  долларов. Отгрузки осуществляются в 68 стран мира.

БЕСПЛАТНОЕ ТОРГОВОЕ МЕСТО

Пенсионерам и инвалидам бесплатно предоставят на рынках места для продажи продукции с личного подворья. Соглашение с руководителями рынков заключили 11 января.  Действовать оно будет до 1 декабря. Продавать можно, но не в промышленных масштабах. Максимум 20 килограмм фруктов и овощей.

СОКРАЩАЯ ВРЕДНЫЕ ВЫБРОСЫ

Единые экологические нормы на автомобильное топливо действуют теперь на всей территории Евразийского экономического союза. Присоединились Казахстан и Кыргызстан. Бензин и дизельное топливо, поступающие в розницу, должны соответствовать экологическим классам К4 и К5. Это позволит снизить выбросы вредных веществ. 

НОЧЬ БЕЗ ИНТЕРНЕТА

Ночь без интернета. В Беларуси могут быть проблемы с выходом в сеть через Wi-Fi. Об этом сообщил основной отечественный провайдер. С чем это связано – не уточняется, известно лишь время предполагаемых перебоев: с часу ночи до шести утра. 

Трудоустройство в метрополитен сулит зарплату в 1200 рублей

По результатам торгов, на белорусской валютно-фондовой бирже доллар плюс еще полкопейки. Курс на завтра: 2 рубля 1 копейка. Евро вырос на треть копейки. Завтра по Нацбанку – 2,40. Российский рубль подешевел до 3 рублей 54 копеек за сотню.

Новости экономики за 11.01.2018

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Трудоустройство в метрополитен сулит зарплату в 1200 рублей
Трудоустройство в метрополитен сулит зарплату в 1200 рублей
Новости экономики за 10.01.2018
Новости экономики за 10.01.2018
Всемирный банк дал благоприятный прогноз по росту ВВП Беларуси
Всемирный банк дал благоприятный прогноз по росту ВВП Беларуси
МАРТ откроет горячую линию для помощи в организации бизнеса на селе
МАРТ откроет горячую линию для помощи в организации бизнеса на селе
Новости экономики за 09.01.2018
Новости экономики за 09.01.2018
Новости экономики за 08.01.2018
Новости экономики за 08.01.2018
Новости экономики за 05.01.2018
Новости экономики за 05.01.2018
Новости экономики за 04.01.2018
Новости экономики за 04.01.2018
Все новости по теме Экономическая рубрика
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru