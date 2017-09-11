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Новости экономики за 11.09.2017

11.09.2017 - 19:59

Новости Беларуси. Почти четыре миллиона человек в Беларуси сделают прививки от гриппа в этом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организации здравоохранения уже подготовились к ежегодной кампании. Противогриппозные вакцины начали поступать в медцентры и поликлиники. Белорусы уже изучают цены на прививки.

НЕ ТЯНУТЬ ДО ПОСЛЕДНЕГО

В 2017 году для бесплатной иммунизации используют российскую вакцину. За средства бюджетов предприятий, организаций и личных денег граждан будут доступны  вакцины, произведенные в Нидерландах и Франции. Российская уже есть в наличии, её цена 12 рублей. Зарубежные только начинают поступать, диапазон цен 20 рублей за одну вакцину. 

БЕЛОРУССКИЕ ТРАМВАИ В НОВОСИБИРСКЕ

Первые трамваи белорусско-российского производства вышли на улицы Новосибирска. Совместное с «Белкоммунмашем» предприятие успешно работает уже более полугода. Новосибирцы довольны качеством и внешним видом белорусских трамваев.  Изготовлено уже три трамвая. До конца года выпустят еще 12 вагонов.

ИЗ НОВЫХ СКВАЖИН ПО МАКСИМУМУ

Белорусские нефтяники идут на рекорд. Миллион 650 тысяч тонн нефти в планах только на 2017 год. Из новых скважин на территории страны добудут 91 тысячу тонны нефти.  Это на 3 тысячи тонн больше, чем в 2017 году, и самый высокий показатель в последние  20 лет.  

ДОВЕРИТЬ ДЕНЬГИ ЖЕНЩИНЕ

Более 7 миллионов долларов в кредит получили белорусские предпринимательницы. Заемные средства выдали банки Беларуси по программе «Женщины в бизнесе»Более 170 предприятий получили кредиты в банках-партнерах. Аналитики Европейского банка реконструкции и развития пришли к выводу, что предприятия, которыми руководят женщины, более ориентированы на нужных клиентов, принимают взвешенные решения и эффективнее используют талантливых сотрудников. В Беларуси на 10 мужчин, берущих кредиты для развития собственного предприятия, приходится только одна женщина.

НА ТОРГОВАЛИ В ПРАЗДНИКИ

Торговля подсчитала выручку за праздничные дни. Минчане купили на ярмарке у Дворца спорта более 5 тонн шашлыков и 15 тысяч порций блинов, 3,5 тонны сосисок, колбасок, крылышек гриль и другой мясной продукции, больше тонны сладостей  отечественных производителей, 6 тонн кваса.

Ростом курса доллара и падением евро и российского рубля завершились торги на Белорусской валютно-фондовой бирже. Американская валюта прибавила треть копейки и торговалась на уровне 1,92 копеек. Евро подешевел на треть копейки и сейчас стоит 2 рубля 31 копейку. Российский рубль упал на 0,37 копейки и за сотню торгуют 3 рубля 36 копеек.

Новости экономики за 11.09.2017

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