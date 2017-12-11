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Новости экономики за 11.12.2017

11.12.2017 - 20:10

Новости Беларуси. Государство поддержит частный бизнес: из городской казны предпринимателям предоставят субсидии для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В бюджете на эти цели предусмотрено 817,5 тысяч рублей на 2018 год.

Это больше, чем в году уходящем. Воспользоваться такой финансовой поддержкой смогут предприниматели, чей бизнес развивает сферу экспортно ориентированной и импортозамещающей продукции, высоких технологий. Кто вкладывается в развитие сферы торговли и услуг. В 2017 году такой поддержкой воспользовались 23 субъекта хозяйствования. На субсидии из городской казны выделили 755,5 тысяч рублей.

Николай Рогащук, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Тот богат, кто считает все. С удовольствием поддерживаем наших предпринимателей, пусть это в некоторых случаях и небольшие суммы (в некоторых значительные). Все-таки это помогает малому бизнесу развиваться дальше.  

РЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Для кого строят бизнес-центры? Рынок офисной недвижимости переориентируется. За последний год в структуре сделок в этой сфере IT занял 40 %, опередив по данному показателю Нью-Йорк, Москву и Варшаву.

40 тысяч квадратных метров – потребность айтишников сегодня.

К 2020 году спрос возрастет вдвое. Инвесторам лучше держать нос по ветру, ведь если строить бизнес-центр конкретно под нужды IT-компаний, то он будет гарантировано востребован.

НА ПУТИ В ТАИЛАНД
Документы на получение визы в Таиланд с 11 декабря можно подать в Минске.

Их принимает почетное консульство этой страны.

Отсюда анкеты и другие необходимые документы для оформления поездки в Таиланд будут направлять в посольство в России. Впрочем, минское консульство при необходимости может пригласить заявителя на личное собеседование.

УСПЕТЬ КУПИТЬ ЛОПАТУ
Минувшие снежные выходные стимулировали потребительский спрос на снегоуборочную технику. Покупали все – от лопаты за 5 рублей по акции до минитракторов.

Электрический снегоуборщик эконом-вариант можно приобрести рублей за 100, а вот профессиональный бензиновый с мощным двигателем продают от 1500 до 4000 рублей.

Доллар подешевел на торгах 11 декабря

Новости экономики за 11.12.2017

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