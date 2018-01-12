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Новости экономики за 12.01.2018

12.01.2018 - 19:01

Новости Беларуси. 170 инвестиционных проектов запланированы на 2018 год в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А это порядка 195 миллионов долларов прямых инвестиций.

Так, одним из крупнейших проектов года станет строительство горно-обогатительного комбината с возведением жилых домов. Не менее масштабный проект – строительство агропромышленного комплекса в Пуховичском районе. Пакет соглашений с Белорусской национальной биотехнологической корпорацией уже подписан, в ближайшее время начнется реализация проекта. В первую очередь это новые рабочие места и зарплата для сотен работников.

СУПЕРКОМПЬЮТЕРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Миллиард евро инвестирует Евросоюз в создание суперкомпьютеров. Они необходимы для обработки все большего объема данных.


Суперкомпьютеры – это двигатель, способный управлять цифровой экономикой. Они уже лежат в основе инноваций во многих областях, влияющих на повседневную жизнь. Задача суперкомпьютера – создание технологий искусственного интеллекта, которые удастся применять в сферах здравоохранения, возобновляемой энергетики, кибербезопасности.

ШИРОКАЯ ДЕНЕЖНАЯ МАССА

39 миллиардов 848 миллионов рублей. Именно столько денег лежит на счетах в банках.

На языке финансистов – широкая денежная масса.

Это и наличность в обращении, и средства населения, и предприятий. Это много, особенно если учесть рост по всем направлениям. В плюсе депозиты в национальной валюте, объем ценных бумаг, выпущенных банками, средства населения и юрлиц в рублевых ценных бумагах. 

КУРС НА РУБЛЕВЫЕ ДЕПОЗИТЫ

Белорусы продолжают закрывать депозиты в валюте и наращивать в рублях.

За декабрь плюс 6 миллионов рублей.

На начало января общая цифра почти 3 миллиарда 341 миллион рублей. Валютные вклады за декабрь сократились на 36 миллионов долларов. На начало года – почти 6 миллиардов 690 миллионов.

Как сэкономить на оплате коммунальных услуг

БВФБ. Доллар подешевел на торгах 12 января‍

Новости экономики за 12.01.2018

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