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Новости экономики за 13.06.2017

13.06.2017 - 19:35

Новости Беларуси. Белорусы стали читать в три раза больше. Об этом свидетельствуют данные продаж книг, которые за весну выросли почти в три раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Такие данные предоставила одна из популярных платежных систем,

проанализировав внимательно платежи пользователей.

Сегодня доллар и евро подешевели – итого 1 рубль и 87 копеек и 2 рубля и 10 копеек.

За сотню российских рублей предлагают 3 рубля и 29 копеек.

Жители Беларуси стали больше тратить на книги и образование в интернете

В Беларуси мессенджер больше всего используют жители Минска

Более 21 миллионов евро Беларусь получит от Европейского банка реконструкции на модернизацию систем водоснабжения

Рост поставок белорусских агропродуктов в Египет вырос в девять раз в 2017 году

Микрофинансовые и лизинговые компании могут стать источником информации для кредитной истории

Новости экономики за 13.06.2017

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