﻿ Новости экономики за 13.12.2017 | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Новости экономики за 13.12.2017

13.12.2017 - 23:54

Новости Беларуси. Товарооборот Белорусской универсальной товарной биржи увеличился на 30 %: с начала года 290 тысяч сделок на почти 3 миллиарда рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Восходящий тренд – молочная продукция. Поставки сухого молока на внутренний рынок увеличились в 12 раз, превысив 5 миллионов рублей.

Сливочного масла продано более чем на 2 миллиона, что почти вдвое больше, чем в 2016 году. Кроме того, выросли продажи мяса для потребления внутри страны. Сумма сделок преодолела отметку в 12 миллионов, обеспечив рост на 82 %. Традиционно наибольший удельный вес в общебиржевом обороте обеспечила лесопродукция, объем сделок в которой превысил 1 миллиард рублей.

ПОЧЕМ ОГУРЧИКИ ИЗ БОЧКИ?

900 проверок с начала года: санслужбы города против нелегальной торговли продуктами. И вроде бы удобно: вышел из метро – прикупил огурчиков соленых. Но специалисты настоятельно рекомендуют воздержаться от покупки продуктов питания в таких торговых точках и не рисковать здоровьем.

Очевидно, что товар продается с земли, в антисанитарных условиях.

Санкнижки у продавца скорее всего нет, да и холодильника переносного тоже. Кстати, штрафы внушительные – до 50 базовых величин. «Попасть» можно на 1150 рублей.

Когда нужно платить налоги с выигрыша в лотерею?

По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар после двух дней снижения обновил годовой максимум. Плюс 0,82 копейки, курс на 14 декабря – 2 рубля 3 копейки. Евро подорожал на 0,22 копейки, завтра по Нацбанку 2 рубля 39 копеек. Российский рубль в минусе на 0,38 копейки и за сотню торгуют 3 рубля 44 копейки.

Новости экономики за 13.12.2017

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Когда нужно платить налоги с выигрыша в лотерею?
Когда нужно платить налоги с выигрыша в лотерею?
Новости экономики за 12.12.2017
Новости экономики за 12.12.2017
Новости экономики за 11.12.2017
Новости экономики за 11.12.2017
Новости экономики 08.12.2017
Новости экономики за 08.12.2017
Золотовалютные резервы Беларуси с начала 2017 года выросли на 50 %
Золотовалютные резервы Беларуси с начала 2017 года выросли на 50 %
Новости экономики за 07.12.2017
Новости экономики за 07.12.2017
Новости экономики за 06.12.2017
Новости экономики за 06.12.2017
Новости экономики за 05.12.2017
Новости экономики за 05.12.2017
Все новости по теме Экономическая рубрика
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru