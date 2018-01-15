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Новости экономики за 15.01.2018

15.01.2018 - 20:24

Новости Беларуси. Выходить на рынки Восточной Азии представители Белорусской универсальной товарной биржи будут совместно с коллегами Тайваньской фьючерсной биржи TAIFEX, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобное соглашение подписано 14 января.

Целью взаимодействия должно стать расширение географии контрактов. Тайваньская биржа выбрана в качестве стратегического партнера, она известна торгами акциями, драгоценными металлами и валютой. В 2017 году там реализовано более 265 миллионов контрактов. Для национального бизнеса это хорошая площадка для поиска новых партнеров в динамичном регионе Азии.

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И в обменник. Курсы валют на табло будут следующими: единая европейская 2,43, американский доллар – 1,99; за 100 российских – 3,54 наших.

Новости экономики за 15.01.2018

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