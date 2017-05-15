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Новости экономики за 15.05.2017

15.05.2017 - 19:36

Новости Беларуси. 360 миллионов долларов. Именно на такую сумму в нашей стране открыто депозитов на семейный капитал. И это почти за 2,5 года.

Только за апрель прирост на 11 миллионов долларов.

В международный день семьи наш экономический обозреватель подсчитала, сколько семей уже воспользовались новым видом долгосрочной поддержки многодетных.

ДОЛГОСРОЧНАЯ ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ
Размер счета 10 тысяч долларов. Семейный капитал не выдается на руки,

а хранится в течение 18 лет на специальном депозите.

Проценты, которые начисляют на вклад, устанавливает Минфин. В бюджете на 2016 год траты на семейный капитал составили 2 триллиона неденоминированных рублей. Потратить деньги можно на обучение, лечение или улучшение жилищных условий.

В ПОИСКАХ АЛЬТЕРНАТИВЫ
За последние 2 года средняя ставка по валютным депозитам физлиц упала в 3 раза до 1,8% годовых. Вкладчики ищут альтернативные способы инвестирования и присматриваются к рынку корпоративных облигаций. 

Инвестиции в облигации помогают сохранить капитал с доходом,

существенно превышающим ставки по банковским депозитам. Кроме этого их можно продавать, не дожидаясь срока  погашения и не надо уплачивать подоходный налог.

УСПЕТЬ УПЛАТИТЬ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
К слову, сегодня истекает срок уплаты подоходного налога за 2016 год. Уже завтра начнет начисляться пеня. За нарушение срока представления налоговой декларации, как и за просрочку, придется заплатить штраф.

Если неуплаченная сумма сбора превышает одну базовую величину, то штраф в размере 15%,

но не меньше половины базовой величины. То есть  от 11,5 рублей и выше.  Подоходный можно уплатить в отделениях банка и почтовой связи, в инфокиосках  и платежно-справочных терминалах либо через интернет-банкинг.

ПОТЕНЦИАЛ СОТРУДНИЧЕСТВА
Беларусь впервые приняла участие в крупнейшей алжирской выставке. Тысяча компаний-участников из 40 стран.

Алжирские бизнес-круги проявили большой интерес к разработкам белорусских ученых.

Заинтересовали сельхозоборудование, технологии в области электротехнической промышленности, медицинские препараты, альтернативная энергетика. Между организациями Академии наук Беларуси и потенциальными алжирскими партнерами было подписано четыре меморандума о сотрудничестве.

По результатам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже доллар подешевел на копейку с небольшим. Курс на завтра –  рубль 85. Евро подорожал незначительно, завтра по Нацбанку 2 рубля 3 копейки. Российский рубль прибавил пару пунктов и за сотню дают 3 рубля 29 копеек белорусских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 15.05.2017

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