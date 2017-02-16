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Новости экономики за 16.02.2017

16.02.2017 - 19:35

Новости Беларуси. В обороте появилась самая крупная купюра 500 рублей. Об этом сообщили  в Национальном банке страны.

Ранее не планировалось, что подобный номинал войдет в широкое обращение.

Также в ведомстве подчеркнули, что  предпочтение отдают безналичным платежам, особенно если речь идет о крупных суммах. 

КРУПНЫЙ НОМИНАЛ

Не только может, но и должен. Тем более, что во всех банках есть такая услуга – размен денег.

Если сумма действительно серьёзная, а я напомню, что  платежи в валюте во многих сферах запрещены, то  клиент вправе попросить кассира рассчитать крупными банкнотами.

По 100, 200 и даже 500 рублей. И все же не стоит забывать, что о широком обращении речь пока не идет. Сумма большая, покупательская способность тоже. При этом отмечу, что белорусы с таким номиналом активно имеют дело

НАЛОГОВЫЙ РАЙ

Аналитики авторитетного польского издания назвали Беларусь восточным налоговым раем.

Одноименную статью опубликовали на страницах журнала. В материале рассказывается об инвестиционной привлекательности: освобождение от подоходного налога, нулевая ставка НДС и беспошлинный доступ к рынку ЕАЭС. А это 170 миллионов потребителей. Для сравнения в рейтинге Doing Business наша страна занимает 30 место, а Польша находится во второй сотне. Это с точки зрения времени открытия дела. В последнее время несколько белорусских компаний проявили интерес к выходу на Варшавскую фондовую биржу. 

Польские бизнесмены заинтересованы в создании у нас совместных предприятий и айти-предпринимательстве.

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Игрушки-липучки, которые популярны по всей Европе, уже в Беларуси. Герои с планеты Бонитрон-24, так называемые бонстики, приземлились в Национальном аэропорту и своим обаянием уже покорили сотни детей по всей стране. Не оставляют они равнодушными и взрослых.

Бонстики обладают антистрессовым эффектом, а потому становятся офисными любимцами. 

Не пропустите. Инопланетные герои уже отправились в тур по стране на специальном бонстикмобиле! Установлено –  объятия бонстиков заряжают энергией и дарят удачу.

В коллекции 24 персонажа – получить одного из них можно, совершив покупки в магазинах «Евроопт» или заказав продукты в «Е-доставке» или ГиперМолл. 

За каждые 15 рублей в чеке при наличии дисконтной карты Е-плюс. Однако, угадать какой именно персонаж в упаковке невозможно. А потому поклонники героев создают сообщества в сети по обмену –  найти легко. По хэштэгам #бонстики и  #залипнутвсе. 

Что касается последнего, то это действительно так: с помощью специальных присосок бонстики прилипают к любой поверхности.  

Для персонажей придумали специальный дом для хранения, внутри которого  детская игра. И это не все.  Бонстики могут поселиться в ваших планшетах и смартфонах. Скачивайте без ограничений, присоединяйтесь к сообществам в соцсетях и совершайте покупки в магазинах «Евроопт» – акция продлится до 15 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И о торгах на валютно-фондовой бирже. Российский рубль сдал свои позиции вместе нефтью, евро и доллар – показали рост. Таким образом,  курс доллара на завтра  1 рубль и 86 копеек, евро  – 1 рубль и 97,  сто российских рублей – 3 рубля и 26 копеек. Такими были новости экономики и финансов.

Новости экономики за 16.02.2017

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