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Новости экономики за 16.10.2017

16.10.2017 - 23:06

Новости Беларуси. Уже 73 страны в географии поставок Беларуси. Интересно, что даже по внутреннему потреблению и производству мы опережаем соседей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие продуктовые позиции возглавляют рейтинг, спросим у нашего экономического обозревателя. Анна, добрый вечер. 

КАРТА ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

На одного белоруса выращивается в среднем 630  килограммов в год, это в разы больше  собственных потребностей. Поэтому часть – идет на экспорт. Среди стран СНГ – мы в лидерах  по  производству мяса 123 кг на человека, а также яиц 386 штук в год.  И кстати, на  мировом рынке занимаем пятое место  по выращиванию зерна и овощей.  По данным Белстата, количество переросло в качество – овощей  белорусы стали есть гораздо больше, что в целом сказывается на здоровье нации. И еще один факт в пользу национального продукта  –  на ярмарках в Москве общий чек наших товаров составил 1 миллион рублей.

BYN-2018

Таможенные платежи  с нового года  будут рассчитываться в рублях, расчет в валюте сохранится только до конца года. Это еще один шаг на пути к дедоларизации экономики и поддержка бизнеса. Стабильный курс и низкий уровень инфляции позволит строить достоверный прогноз предпринимателям и даст уверенность тем, кто  делает первые шаги в деловой сфере.

СДАВАЙТЕ БАГАЖ

Принимать багаж будут не по весу, а по количеству мест. Это новая концепция национального авиперевозчика.  С 29 октября придется задуматься о распределении вещей, сдаваемых в багажное отделение, в один чемодан или коробку весом не более 23 килограммов.  Иначе придется доплачивать не за вес, а за дополнительное место багажа.

ТОЛЬКО ПО КАРТЕ

И к мировым новостям. По данным независимого исследования полностью отказаться от наличных денег в ближайшие годы смогут не только Швеция, но и Канада, США, Франция и Великобритания.  Не меньше половины денежных операций в этих государствах  осуществляются  по картам и банковским транзакциям. В основе исследования был еще один аспект  – количество людей, осведомленных и пользующихся мобильными платежами. Считается, что именно фактор определяет готовность общества расстаться с банкнотами и монетами.

И к курсам валют. Евро и доллар продолжают дешеветь. Таким образом, рубль укрепился  к корзине валют. Актуальный курс американца на завтра  – 1.95,  за европейца предлагают  2.32, сотню российских рублей оценили в 3, 41.

Новости экономики за 16.10.2017

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