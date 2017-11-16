Новости экономики за 16.11.2017

Новости Беларуси. Беларусь 16 ноября продлила лицензирование экспорта макулатуры. Ограничение вывоза сырья за пределы Евразийского экономического союза позволяет загрузить собственные производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это положительно сказывается на экономике.
Загрузка собственных производств позволила дополнительно выпустить продукции на 19 миллионов рублей, экспортировать товаров почти на 6 миллионов долларов.
При продаже на экспорт 1000 тонн макулатуры по цене 175 долларов за 1 тонну страна получает выручку в 175 тысяч долларов. Переработка данного объема макулатуры позволяет произвести из нее 850 тонн бумаги для гофрирования, при экспорте которой валютная выручка составит 323 тысячи долларов, что в два раза выше, чем при экспорте макулатуры. Очевидно, что переработка макулатуры в продукцию с высокой добавленной стоимостью – это более высокие показатели экспорта.
ЭКСПОРТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
БелАЗ так же удвоил экспортные показатели – поставили многотонники в 28 стран. Средняя грузоподъемность выросла с 89 до 113 тонн.
Наибольший прирост поставок наблюдается в сегменте 90+.
В пятерке ведущих потребителей – Россия, Узбекистан, Зимбабве, Казахстан и Украина. Крупные поставки ушли в Марокко, Боснию и Герцеговину, Анголу.
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