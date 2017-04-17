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Новости экономики за 17.04.2017

17.04.2017 - 22:50

Новости Беларуси. В Беларуси начато масштабное внедрение платформы электронных сервисов для образования.

310 школ в разных регионах страны подключены к системе электронных дневников и журналов.

Развитие цифровой экономики позволяет не только экономить на бумажных носителях, но и говорить о существенных результатах в образовательном процессе школ, которые подключены к платформе.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Благодаря электронным дневникам успеваемость школьников повысилась на 15-20%: дети не забывают записать домашнее задание, не путают параграфы, номера страниц и упражнений, потому что задания в электронный дневник вносит учитель.

Пропуски занятий без уважительной причины уменьшились до 90%.

У преподавателей появилось больше свободного времени за счет автоматической генерации отчетности.

Игорь Савостьянчик, руководитель проекта:
Вокруг этой платформы мы строим дополнительные сервисы. Это полноценный сайт для учреждения образования; программное обеспечение для районных отделов образования; платформа тестов для учащихся; система дистанционного обучения для учителей;

закрытая социальная сеть для всех наших пользователей.

УВЕЛИЧИТЬ ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Белорусская торгово-промышленная палата начала выдавать сертификаты свободной продажи. Документ будет актуален, например, для экспорта продуктов питания, косметики, товаров бытовой химии, лекарств и медтехники в страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки.

Наличие такого документа позволит увеличить экспортный потенциал белорусских производителей.

Сертификат свободной продажи будет выдаваться по заявительному принципу, на основе проверки у экспортера разрешительных документов на продукцию.

ПОМЕНЯТЬ «ЗИМУ» НА «ЛЕТО»
Апрельский снег разделил автомобилистов на два лагеря: тех, кто успел «переобуться» к лету, и тех, кто предусмотрительно этого не сделал.

Станции техобслуживания отмечают хоть незначительный, но все же рост спроса на услуги шиномонтажа.

Стоимость замены комплекта колес с балансировкой и материалами, в зависимости от размера шин и прайс-листов компаний, может колебаться от 35 до 90 рублей. Сэкономить в среднем можно от 20 до 45.

В последнее время появляется все больше компаний, предоставляющих услугу сезонного хранения шин.

Стоимость – 9 копеек за сутки за одну шину, то есть хранение комплекта из четырех покрышек обойдется в 36 копеек. В месяц – чуть больше 10 рублей. 

ЗОЛОТОЙ МАКСИМУМ
Мировые цены на золото достигли максимальной отметки за последние 5 месяцев. Драгметалл подорожал на 2,5% – такая динамика роста за неделю стала самой значительной с июня 2017 года.

Цена выросла до 1289 долларов за тройскую унцию.

Серебро также поднялось в цене на 0,22% и торговалось по 18,55 доллара за унцию.

По результатам торгов на валютно-фондовой бирже рубль ослаб к корзине валют.

Курс доллара вырос на сотые доли копейки – 1 рубль 88 копеек.

Евро подорожал на треть копейки, курс на 18 апреля – 2 рубля ровно. Российский рубль тоже в плюсе и за сотню дают 3 рубля 34 копейки белорусского.

Новости экономики за 17.04.2017

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