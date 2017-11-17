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Новости экономики за 17.11.2017

17.11.2017 - 19:48

Новости Беларуси. Четверть всех бизнес-инициатив в Беларуси возглавляют женщины. В том числе в таких, казалось бы, мужских сферах как промышленное производство, строительство, инновационные проекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бизнес – понятие круглосуточное, требует максимальной отдачи и особого темперамента. Тем не менее, общемировая тенденция – за малым бизнесом будущее в трудоустройстве женщин. На начальном этапе их привлекает розничная торговля, общепит, индустрия красоты, потому что эти отрасли не требуют большого объема первоначального капитала.

По мере роста амбиций и делового аппетита женщины вкладываются в стартапы, инвестируют в IT-технологии.

В ходе реализации программы «Женщины в бизнесе» в нашей стране крупнейшие коммерческие банки открыли кредитные линии именно для бизнес-леди. Суммарно речь идет о 15 миллионах долларов.

В Беларуси планируют перерабатывать 100 тонн батареек ежегодно

Что происходил с долларом?

Новости экономики за 17.11.2017

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