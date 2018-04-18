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Новости экономики за 18.04.2018

18.04.2018 - 21:07

Новости Беларуси. Белорусская делегация направилась в Вашингтон для участия в весенней сессии Советов управляющих Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители министерств экономики и финансов, а также Национального банка нашей страны примут участие в общемировой дискуссии о судьбе экономики, финансовой стабильности и занятости на планете.

Накануне МВФ опубликовал новый обзор мировой экономики, в котором улучшил прогноз роста белорусской экономики в 2018 году.

Эксперты  ожидают, что  ВВП  вырастет на 2,8%, ранее в Фонде предполагали, что белорусская экономика в 2018 году покажет рост на 0,7%. Кроме того, в МВФ скорректировали прогноз по инфляции в Беларуси: ожидается, что в ближайшие два года она будет равняться не более 6%. Ранее предполагалось, что она  составит 7,5%.

ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКАМ

Правительство утвердило механизм для увеличения зарплаты работникам бюджетной сферы. На их оклады, в первую очередь, влияет тарифная ставка первого разряда. Сейчас это 34 рубля. В дальнейшем руководители организаций могут устанавливать к этому показателю повышающие коэффициенты. Резерв для роста – оптимизация структуры и численности работников в коллективе, а также экономия средств. Напомним, что к 2020 году доходы бюджетников будут не ниже 80% от средней зарплаты по стране. 

В ХАЙНАНЬ БЕЗ ВИЗЫ

Китайский Хайнань станет безвизовым для туристов из 59 стран, в том числе Беларуси. С 1 мая самая южная провинция Китая примет гостей из России, Великобритании, Франции, Германии, США, Беларуси и других стран без разрешительного документа. Китай динамично развивающаяся страна, которая интересна не только с точки зрения туризма, но и бизнеса. Для поездок в Поднебесную можно получить три вида визы в зависимости от длительности пребывания и количества въездов. Консульский сбор варьируется от 30 до 90  долларов.

Новости экономики за 18.04.2018

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