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Новости экономики за 19.01.2018

19.01.2018 - 19:36

Новости Беларуси. На следующей неделе в Вильнюсе на туристической выставке презентуют себя белорусские санатории и отели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литовцы – одни из самых массовых туристов по «безвизу». Их в Беларуси интересует природа, агроэкоотдых, экскурсии и санаторно-курортное лечение. Особенно активно представить свой потенциал желают санатории Гродненской области, прежде всего те, которые находятся на территории 10-дневного безвизового режима. Вильнюсская выставка является крупнейшей площадкой во всем Прибалтийском регионе.

ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС

Столичные компании, так называемые представители малого и среднего бизнеса, в 2017 году перечислили в бюджет города более 4 миллиардов рублей.

Столица по уровню предприимчивости опережает всего регионы страны, однако исключительным бизнес-центром Минск назвать нельзя. Количество тех же индивидуальных предпринимателей увеличивается равномерно во всех областях. Кстати, 97 % всех налогов в городе выплачено в добровольном порядке.

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