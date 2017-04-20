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Новости экономики за 20.04.2017

20.04.2017 - 23:34

Новости Беларуси. Холодная погода нанесла ущерб не только сельскому хозяйству. Многие люди в ожидании весны не рассчитали с гардеробом. Как результат, аптеки отмечают спрос на средства от простуды. Хитом продаж являются спреи и пастилки от кашля.

АПТЕЧНЫЕ ХИТЫ
Цены на одно и то же лекарство отличаются в порой два раза. И зависит это аптеки, а не от производителя.

Самые дешевые пастилки можно будет купить всего за пару рублей – самые дорогие нашлись за 12.

ЛУЧШИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ГОДА
Лучший строительный продукт года выберут в Беларуси. Миссия конкурса заключается в том, чтобы производители конкурировали между собой и стремились создавать качественно новый продукт. За 14 лет более 500 предприятий приняли участие в профессиональных соревнованиях.

За это время свою продукцию представляли фабрики Беларуси, России, Германии, Франции, Польши и Литвы.

Александр Патутин, председатель оргкомитета «Лучший строительный продукт года-2017»:
Это и обучающие семинары, и мероприятия по обмену опытом между предприятиями строительной отрасли, выставки, выставочные круглые столы.

БЕЛОРУССКО-ЧЕШСКИЙ ФОРУМ
В Бресте состоялся экономический форум двух стран, Беларуси и Чехии. Его главная задача – вывести на большие обороты старые и наладить новые контакты.

Так, еще пять лет назад товарооборот между Беларусью и Чехией составлял 4 миллиарда долларов.

Сегодня эти цифры ниже, но есть много точек роста. На форуме обозначили и наиболее перспективные совместные направления – это энергетика, строительство, информационные технологии и сфера туризма.

МЕНЯТЬ ПРАВА НЕ НУЖНО
Белорусским водителям разрешат работать в России, не меняя прав. Все дело в том, что

С 1 июня 2017 года введут запрет: нельзя будет работать водителям в России, имея права другого государства.

Все права, кроме белорусских, нужно будет подтверждать. Наши удостоверения будут признаваться наравне с российскими.

НОВЫЕ УЧАСТНИКИ ТОРГОВ
Настоящий прорыв в работе валютно-фондовой биржи произойдет летом 2017 года.

Каждый сможет оставить свою заявку на торгах.

По факту это будет происходить так: покупатель оставляет заявку по курсу, который его устраивает. Если продавец валюты находится, то сделка заключается на условиях, которые устраивают обе стороны.

Андрей Аухименя, председатель правления ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»:
Физические лица в режиме online будут подавать заявки на покупки и продажу валюты. Это удобно.

Курсы валют на 21 апреля: доллар – 1 рубль и 88 копеек, евро – 2 рубля и 2 копейки.

Курс российского рубля – 3 рубля и 33 копейки за 100 белорусских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 20.04.2017

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