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Новости экономики за 20.04.2018

20.04.2018 - 21:28

Новости Беларуси. Автошколы могут обязать иметь не менее 50 % собственных машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерство транспорта и коммуникаций выступает с инициативой повысить барьер входа в бизнес для создателей автошкол. Если постановление примут, то автошколы будут обязаны иметь не менее половины учебных автомобилей в собственности, что сразу увеличит потребность в первоначальных инвестициях.

УСТАВНОЙ ФОНД

Чиновники считают, что сейчас на рынке присутствует много автошкол с минимальным уставным фондом, фактически не имеющих никакой собственности. Услуги по обучению вождению они оказывают на арендованном оборудовании. В случае возникновения финансовых претензий к таким автошколам велик риск, что они окажутся не в состоянии выполнить свои обязательства.

РЕАЛИЗУЯ ДОГОВОРЕННОСТИ

Первая партия мяса птицы белорусского производства отправится в Китай уже в первом полугодии. В эти дни китайские инспекторы проверяют белорусские предприятия. Все нюансы экспорта обсуждают на переговорах с делегацией КНР. Ранее был получен допуск на экспорт говядины и молочки. Беларусь уже успешно поставляет продукцию птицеводства во Вьетнам и Гонконг. За два месяца 2018 года экспортировали уже более 300 тонн. 

ОЧЕРЕДИ НА ГРАНИЦАХ ОНЛАЙН

Информацию об обстановке в международных автодорожных пунктах пропуска теперь можно получить в новом виде. Специальный раздел появился на сайте Госпогранкомитета. Посетители ресурса смогут ознакомиться не только с текущим состоянием очереди на границе, но и с данными как о ежедневной средней величине очереди грузовых и легковых автомобилей, так и с информацией о почасовых изменениях средней очереди выезжающих из Беларуси автомобилей. Графики наглядно отображают ситуацию перед пунктом пропуска на основе реальных данных, что позволяет посетителям интернет-портала подобрать наиболее благоприятные день недели и время суток для поездки.

ТОЧКА ДОСТУПА

В Минске накануне заработала бесплатная сеть беспроводного интернета, в которой объединены 115 общественных точек доступа. Сетью можно воспользоваться во многих крупных торговых центрах, десятках кафе, в больницах, гостиницах и отделениях банков. Для подключения необходимо ввести свой номер мобильного и получить на него пароль.

НОЧЬЮ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Сегодня ночью возможны перебои в работе банковских карточек. Банковский процессинговый центр с 2.00 до 6.00 будет проводить плановые работы по модернизации одного из аппаратно-программных комплексов. В этот промежуток времени возможны перерывы в обслуживании клиентов в организациях торговли и сервиса, в пунктах выдачи наличных и приема платежей, в работе сервиса «SMS-оповещение».

Новости экономики за 20.04.2018

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