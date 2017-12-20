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Новости экономики за 20.12.2017

20.12.2017 - 19:32

Новости Беларуси. Субсидии на организацию собственного дела с начала года получили более полутора тысяч безработных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство из проявивших предпринимательскую инициативу – из Гомельской и Могилевской областей. 2175 рублей или 11 бюджетов прожиточного минимума. Для кого-то это хороший старт для начала собственного дела.

ПОМОЧЬ НА СТАРТЕ

Большинство из тех, кому государство выдало деньги, предпочитают заниматься оказанием услуг в сфере строительства, отделочных и электромонтажных работ. Для того, чтобы грамотно составить бизнес-план, будущим предпринимателям предлагают пройти обучающий курс по основам ведения бизнеса. Размер субсидии увеличивается до 15 бюджетов прожиточного минимума при организации предпринимательской деятельности в сфере агроэкотуризма и жителям малых городах и районов. 

АДМИНИСТРАТОРЫ НА СТРАЖЕ БЮДЖЕТА

В Беларуси появятся администраторы доходов бюджета. Создание института администрирования предусмотрено проектом закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс. Администраторы будут начислять, вести учет и контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты платежей в бюджет, взыскивать неуплаченные суммы налогов и сборов.

СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ

Открыто уже 46 тысяч счетов семейного капитала. Это более 460 миллионов долларов. Почти 3 года работает в стране госпрограмма по поддержке многодетных. 10 тысяч долларов зачисляют на специальный счет в банке. Право на поддержку имеют семьи при рождении либо усыновлении третьего и последующих детей, родившихся с 1 января 2015 года до 31 декабря 2019 года. Семейный капитал не выдается на руки, а хранится в течение 18 лет на специальном депозите.

ЖЕРТВОВАТЬ СТАЛИ БОЛЬШЕ

В стране удвоилось число переводов на благотворительность. На одного человека приходится в среднем 2 онлайн-пожертвования в год. В среднем за раз люди переводят 17 рублей 63 копейки. Самые большие разовые платежи в Витебске – почти 25 рублей. Далее по списку – минчане – почти 19 рублей за один перевод. Замыкают тройку лидеров – гродненцы – 16 рублей одно пожертвование.

ЁЛОЧКА, ГОРИ!
Всё большим спросом у покупателей пользуется новогодняя атрибутика. Предлагают на любой вкус и размер кошелька. Цены на электрогирлянды стартуют от 3 рублей. Метраж, правда, будет не большой. А вот 56 метров лампочек с хорошей скидкой можно купить за 40 рублей. Правда, разбирают очень быстро. Подольше на прилавках магазинов задерживаются гирлянды в ценовом диапазоне от 50 до 100 рублей. Но и этот премиальный сектор востребован не меньше. Стоимость на световые архитектурные формы колеблется в пределах от 75 до 300 рублей.

По результатам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже доллар подешевел на треть копейки. Завтра по Нацбанку 2 рубля 1 копейка. Евро на треть копейки подорожал. Актуальный курс 2.38. Курс российского рубля снизился копейку и за сотню торгуют 3 рубля 42 копейки.

Новости экономики за 20.12.2017

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