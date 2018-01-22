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Новости экономики за 22.01.2018

22.01.2018 - 19:36

Новости Беларуси.  Всю эту неделю в столице Судана Хартуме будет проходить масштабная выставка белорусской техники. Экспозиция организована торгово-промышленной палатой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминаем, ровно год назад состоялся визит Президента Александра Лукашенко в эту африканскую страну. Во время переговоров речь шла в том числе и о поставках белорусской техники. Точечные контракты были подписаны в течение года, сейчас началась активная маркетинговая стратегия. В выставке примут участие такие компании как, например, БелаАЗ, «Бобруйскагромаш» и «Атлант». Прием заявок на участие продолжается.

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Новости экономики за 22.01.2018

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