новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Новости экономики за 22.06.2017

22.06.2017 - 19:48

Новости Беларуси. По результатам торгов на валютно-фондовой бирже рубль продолжил снижение к доллару.

Американская валюта прибавила почти копейку,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курс на завтра 1,93. Евро тоже в плюсе на полторы копейки.

Завтра по Нацбанку 2 рубля 15 копеек.

Российский рубль укрепился на треть копейки и за сотню дают 3 рубля 20 копеек.

Учли мнение жителей: фруктово-овощные палатки остаются на улицах Минска

В 7 километрах от Минска построят первый жилой квартал клубного типа

В учреждениях образования Беларуси начали формировать списки детей, нуждающихся в материальной помощи

Более 200 долларов за фунт: цена на ваниль значительно увеличилась в 2017 году

Новости экономики за 22.06.2017

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Новости экономики за 21.06.2017
Новости экономики за 21.06.2017
Новости экономики за 20.06.2017
Новости экономики за 20.06.2017
Новости экономики за 19.06.2017
Новости экономики за 19.06.2017
Новости экономики за 16.06.2017
Новости экономики за 16.06.2017
Новости экономики за 15.06.2017
Новости экономики за 15.06.2017
Новости экономики за 14.06.2017
Новости экономики за 14.06.2017
Новости экономики за 13.06.2017
Новости экономики за 13.06.2017
Новости экономики за 12.06.2017
Новости экономики за 12.06.2017
Все новости по теме Экономическая рубрика
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru