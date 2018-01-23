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Новости экономики за 23.01.2018

23.01.2018 - 18:54

Новости Беларуси. Один из крупнейших белорусских банков начал продавать клиентам драгоценные металлы в слитках и зачислять их на специальные счета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто может открыть такой счет и будут ли начисляться по нему проценты?

Минимальная «сумма», а точнее, минимальный вес для открытия счета в драгоценных металлах – 5 граммов золота или 300 граммов серебра. Чтобы открыть счет в золоте, нужно минимум 375 рублей. В такую сумму обойдутся 5 слитков золота по 1 грамму. 255 рублей понадобится для покупки 3 стограммовых слитков серебра.

Чтобы пополнить счет, металл нужно докупить порционно: по 1 грамму золота и по 50 граммов серебра. Граммовый золотой слиток обойдется в 75 рублей. 100 граммов серебра одним слитком стоит 85 рублей. Проценты на остатки по таким счетам не начисляются. Подержать в руках слитки не дадут, они хранятся в банке.

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Новости экономики за 23.01.2018

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