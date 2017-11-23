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Новости экономики за 23.11.2017

23.11.2017 - 19:53

Новости Беларуси. Самым молодым миллиардером мира стал 27-летний Джон Коллисон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе со своей командой он разработал техническое и банковское обеспечивай онлайн-платежей.

Продукт исключительно интеллектуальной собственности, что еще раз доказывает: самое ценное – это идеи.

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На торгах доллар опустился ниже 2 рублей и составил 1,99.

Актуальный курс евро 2,36. За сотню российских рублей предлагают 3,41.

Новости экономики за 23.11.2017

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