Новости экономики за 25.08.2017

Новости Беларуси. Самое время идти на рынок. На белорусских прилавках уже появилась брусника – по 5 рублей за килограмм. А вместе с ней и другие ягоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробности в видеоинформации.
Новости Беларуси. Самое время идти на рынок. На белорусских прилавках уже появилась брусника – по 5 рублей за килограмм. А вместе с ней и другие ягоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробности в видеоинформации.
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