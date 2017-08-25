Новости экономики за 25.08.2017

Новости Беларуси. Самое время идти на рынок. На белорусских прилавках уже появилась брусника – по 5 рублей за килограмм. А вместе с ней и другие ягоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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