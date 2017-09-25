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Новости экономики за 25.09.2017

25.09.2017 - 20:27

Новости Беларуси. Официальным безработным, которым до выхода на пенсию остается не более двух лет, могут досрочно назначить пенсию. Но при соблюдении определенных условий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какой категории безработных можно рассчитывать на досрочную пенсию? Речь идет о безработных, имеющих право на пособие по безработице в течение 52 календарных недель.

Стаж работы для женщин – 33 года, для мужчин – 38 лет.

С их согласия, но не ранее, чем за один год до достижения установленного законодательством возраста. Инициатива назначить пенсию по возрасту досрочно взамен выплаты пособия по безработице может исходить только от органов по труду, занятости и социальной защите (при условии, что нет возможности для трудоустройства).

СУБСИДИИ НА СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО
Столичная служба занятости выделила безвозмездные субсидии 123 безработным на открытие собственного дела, а это без малого 250 тысяч рублей. Раньше чаще всего с помощью субсидии организовывали бизнес в сфере оказания услуг, в области строительства, отделки и ремонтных работ.

Сейчас вырос интерес к оказанию парикмахерских услуг, торговле.

Каждый десятый безработный организовывал деятельность автомобильного транспорта и такси. Напоминаем: размер субсидии сегодня 2173 рубля. 

ПЕРЕХОД НА ЦИФРУ
Сколько будет стоить цифровая накладная? Правительство инициирует перевод бумажных накладных в электронный формат.

Если ориентироваться на нынешние цены на получение сертификата открытого ключа электронной цифровой подписи, то стоимость его регистрации с выдачей носителя на два года без малого 79 рублей.

Минимальный пакет услуг оператора электронного товарооборота – 12 рублей.

За создание и передачу каждой электронной накладной отдельно взимается от 10 до 32 копеек. По мнению налоговиков, подобные расходы посильны для бизнеса. 

МОЖЕМ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ
Белорусы потратили летом 2017 на путешествия больше, чем в 2016 году. Судя по платежам банковских карт, они активно ездили на поездах и летали на самолетах.

По сравнению с летними месяцами прошлого года число покупок железнодорожных билетов выросло на 53 %, средний чек 58 рублей, авиабилетов – на 62 % средний чек 386 рублей. Люди не экономили и на покупках в DutyFree – здесь число платежей увеличилось более чем в 6 раз.

Вырос и средний чек – с 27 до 49 рублей.

Тем временем в Великобритании продолжается туристический бум в связи с падением фунта. Решение королевства покинуть состав Евросоюза стало причиной падения курса фунта на 20 %, что сделало большинство праздничных и деловых поездок в Великобританию более привлекательными.

В отличие от фунта рубль 25 сентября укрепился к евро. Последний подешевел на копейку до 2 рублей 30 копеек. Доллар в плюсе почти на треть копейки. Актуальный курс 1,93. Российский рубль окреп на копейку и за 100 торгуют 3 рубля 37 копеек.

Новости экономики за 25.09.2017

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