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Новости экономики за 26.09.2017

26.09.2017 - 20:24

Новости Беларуси. Белорусские нефтяники приступили к бурению скважин в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша компания выиграла тендер на разработку четырех месторождений углеводородов в Полтавской области.

УКРАИНСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ

Также белорусские нефтяники приступят к сейсморазведке – предстоит обработать 100 квадратных километров. К слову, этот регион отлично знаком нашим специалистам – этим летом в Полтавской области они завершили 50 гидроразрывных операций.

Дмитрий Гузов, начальник управления скваженных технологий и сервиса РУП производственное объединение «Белорусьнефть»:
Мы впервые в истории вышли на территорию Украины с оказанием услуг. Мы мобилизовали в течении двух месяцев боровую установку грузоподьёмностью 345 тонн. Основное условие тендера – привлечение иностранных компаний, иностранных технологий и работы будут осуществляться по различному сервису.

РОСТ ЗАРПЛАТ

По данным Белстата больше всего выросла зарплата у работников промышленности, а также сельского и лесного хозяйства. В среднем на 10% по сравнению с предыдущим периодом. В пределах пяти процентов увеличилась зарплата финансистов, ученых, страховщиков,  продавцов и автослесарей. Остались прежними доходы в спортивной сфере и индустрии развлечений. Таким образом, динамика роста зарплат по стране составила  плюс 6 процентов.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Каждая пятая квартира в Минске покупается в кредит. Риелторы говорят, что похожая ситуация была пять лет назад, когда  проценты в банках были подъемными для клиентов. При этом, застройщики тщательно взвешивают свои силы – кредитуют в среднем 30-40 % жилплощади, остальную сумму выплачивают самостоятельно.

РАБОТА ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

В Беларуси стало меньше трудовых мигрантов. В прошлом году зарегистрировали почти 8 тысяч специалистов из СНГ. Причем реже приезжать трудиться в Беларусь стали жители всех стран, которые входят в содружество: из Туркменистана почти в 4 раза меньше, из Узбекистана в 3 раза. Напомню, что в прошлом году правила приема иностранных граждан на работу стали строже. Это сделано в интересах защиты национального рынка.

СОБАКИ ПРОТИВ КОТОВ

Поисковые системы подсчитали владельцев домашних животных. Оказалось, что любителей котов в полтора раза больше. Видимо в ритм жизни городских жителей с трудом вписываются длительные прогулки с собаками. При этом, треть  опрошенных заводят беспородных животных, которых чаще всего находят на улице или берут у друзей. А деньги предпочитают тратить на качественное питание и ветеринарное обслуживание.

Евро на торгах подешевел, доллар и российский рубль подорожали.  Курс европейца на завтра – 2 рубля и 30 копеек. За доллар предлагают 1 рубль и 94 копейки, а сотню российских готовы обменять на 3 рубля и 38 копеек. Такими были новости делового вторника.

Новости экономики за 26.09.2017

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