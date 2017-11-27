Новости экономики за 27.11.2017

Новости Беларуси. Мировые цены на зерно начинают расти. Опубликован очередной ежемесячный отчет о состоянии рынка зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интересно ли это Беларуси? Ведь наши хлеборобы обеспечивают не только продовольственную безопасность страны, но и определенные экспортные амбиции. Мировые цены на зерно выросли в среднем на 1,8 % по сравнению с 2016 годом.

Больше остальных подорожал ячмень – на 20,8 %.

Пшеница продается на 11 % дороже, рис – на 15 %, соя подешевела на 3 %, а кукуруза – на 8 % в сравнении с прошлым годом. По прогнозам Международного зернового совета потребление зерна окажется выше производства, запасы снизятся на 28 миллионов тонн, однако останутся вторыми по размерам за всю историю.

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Первые торги недели на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились подорожанием евро. Курс европейской валюты вырос больше чем на копейку и составил 2,38. Курс доллара, напротив, снизился до отметки 1,99. Российский рубль подорожал, и за 100 торгуют 3 рубля 42 копейки.