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Новости экономики за 28.04.2017

28.04.2017 - 21:07

Новости Беларуси. На рынке труда постоянный прирост вакансий. Больше всего  в сфере продаж и маркетинга, меньше – в области страхования. Что интересно, кадровики и собственники стали меньше обращать внимание на опыт работы

Добрый вечер, Сергей! Сегодня  ответ очевиден – гораздо важнее сегодня прикладные навыки, 

успешные проекты, рекомендации  и моральные принципы соискателя.

ОПЫТ VS ИНИЦИАТИВА

Самое большое количество вакансий на рынке труда для специалистов с опытом работы от 1 до 3 лет. Годом ранее предложений для новичков было гораздо меньше.

Более 20% кадровиков ищут людей с опытом от 3 до 6 лет.

Вакансий для асов со стажем от 6 лет меньше всего. Причины две: обычно таких профессионалов уже знают на рынке труда, а еще – доверяют больше рекомендациям, а не резюме.

МОЛОДЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ

В Беларуси подсчитали рейтинг успешных бизнесменов, которым нет и 30. Рассмотрим самые перспективные направления, помимо очевидных программных технологий. Итак, самые большие деньги молодым предпринимателям приносит реклама, полиграфические услуги, дизайн, медицинский туризм, ресторанный бизнес и развлечения, образовательные услуги, мода и дизайн.

Именно в этих сферах бизнесмены накапливали первоначальный капитал. И не собираются останавливаться на достигнутом.

ДОРОГУ ДОРОГАМ

10 компаний готовы инвестировать в реконструкцию трассы М-10. Дорога начинается от границы с Россией и соединяет все Полесье. Данный проект является примером государственно-частного партнерства, его стоимость 200 миллионов долларов: это расширение полос с 2-х до 4-х, что позволит увеличить как нагрузку на ось, так и в целом скоростной режим. 

И это не все – М-10 имеет стратегическое значение: с одной стороны трасса является частью проекта «Шелковый путь», с другой стороны – это часть транспортной сети «Восточного партнерства».

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ

Профилактическое отключение горячей воды начнется в мае. Уже сегодня повышенным спросом пользуются котлы и бойлеры.

Примерно за 63 рубля можно купить проточный водонагреватель  мощностью 3,5 кВт,

который нагреет 2 литра в минуту от одной точки потребления. Например, душ. Более мощные водонагреватели, выдающие 3 литра в минуту, обойдутся от 70 рублей и выше.

И о торгах: белорусский рубль одновременно укрепился сразу к трем валютам. Итого: евро – 2 рубля и 4 копейки, доллар –  1 рубль и 87 копеек, сотня российских 3 рубля и 28 копеек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 28.04.2017

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