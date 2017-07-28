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Новости экономики за 28.07.2017

28.07.2017 - 21:39

Новости Беларуси. Накануне выходных самое время покупать виноград – грозди первого урожая отдают за полтора рубля за килограмм,  цена импортного может отличаться в разы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Подешевели арбузы – стоимость полосатых в среднем около 2 рублей.  

ПОХОД НА РЫНОК
Самые дорогие — малина и голубика, за 10 рублей вполне можно приобрести килограмм. От 6  до 10 рублей просят за лисички, а вот максимальная стоимость шампиньонов 4 рубля. Глядя на некоторые ягодные цены, приходит мысль о том, что на мясных прилавках затовариваться выгоднее. Да и тот же творог и яйца стоят в разы дешевле – килограмм домашнего творога можно купить за 7 рублей и яйца за 3 рубля.

ЭКОНОМИМ НА ТЕХНИКЕ

Неожиданно вырос спрос на стоковую технику. В магазинах, где продается подобная электроника небывалый ажиотаж. Порой даже новую модель, но с небольшим дефектом можно купить на 30% дешевле, чем на аналогичную безупречную в гипермаркете. Что можно выбрать? Технику с вмятиной или царапиной, а также товары, которые вернули прежние владельцы в гипермаркет, но уже пережившие ремонт.

ТРУДОВЫЕ РЕКОРДЫ

В Министерстве труда подсчитали пенсионеров с рекордным стажем. 22 человека, чей возраст больше 90 лет, продолжают выходить на работу. Это,конечно, вдохновляющее исключение, но в целом более 600 тысяч человек, получающих пенсию, продолжают трудиться. Эта цифра составляет четверть от общего числа пенсионеров. Что касается экономически активных людей, то уровень безработицы существенно уменьшился – только в июне почти 3 с половиной тысячи человек нашли работу. Сейчас уровень безработицы по стране не превышает и одного процента.

ТРАТЫ БЕЛОРУСОВ

В Беларуси в 2017 году в розницу продали товаров более чем на 18 миллиардов рублей. В торговом рейтинге лидируют продукты питания. Это мясо, рыба, овощи и фрукты. Белорусы с каждым годом все более активно пополняют свой гардероб и судя по статистике продолжают строить и ремонтировать свои дома. Продажи в этом сегменте тоже растут. Кстати, внутренний рынок пополняется товарами отечественного производства по самым разным позициям. В то же время, специалисты проводят активный мониторинг цен. В первом полугодии резкой увеличении стоимости не наблюдалось. По мнению экспертов, такая динамика сохранится и в будущем.

Накануне выходных национальная валюта укрепилась по отношению ко всем остальным. Итого курс доллара составляет 1 рубль и 93 копейки, евро оценили в 2 рубля и 27 копеек, за сотню российских предлагают 3 рубля и 26 копеек.

Новости экономики за 28.07.2017

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