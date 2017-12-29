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Новости экономики за 29.12.2017

29.12.2017 - 20:05

Новости Беларуси. Итоги торгов подводят на валютной бирже. Курс евро замер на отметке 2,35, доллар остановился на 1,97, а сотню российских рублей конвертируют в 3,43, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такими новостями мы провожаем старый и встречаем новый год! Пусть у каждого 2018 пройдет в достатке и принесет успех в финансовых делах.

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