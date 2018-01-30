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Новости экономики за 30.01.2018

30.01.2018 - 20:26

Новости Беларуси. Белорусы осваивают инструменты инвестирования. Сбережения не только стараются сохранить, но и приумножить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продвинутые инвесторы среднего звена вкладываются в облигации, недвижимость и банковский депозит. От облигаций годовой доход от 4 до 8 %, доходность инвестиций в недвижимость от 3 до 6 %.

Депозиты в евро принесли вкладчикам свыше 16 %.

Основная доходность за счет роста курса евро к доллару, белорусскому рублю и многим другим мировым валютам. Депозиты в рублях принесли вкладчикам 8 % годовых. Золото в слитках при этом традиционно оказалось убыточным из-за того, что банки продают слитки на 10-20 % дороже, чем покупают.

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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ

Один ответственный за всю цепочку торгового процесса: от закупок товара до реализации его потребителю. Белкоопсоюз в 2018 году планирует увеличить продажи, в том числе за счет современных подходов к организации торговли. Несмотря на возрастающую конкуренцию, потребкооперация не откажется от выездной торговли. Без покупок не останутся жители даже самых отдаленных деревень.

Валерий Иванов, председатель правления Белкоопсоюза:
Мы реформируем райпо: из, допустим, трех организаций укрупняем, делаем одну. Этим организуем работу так, чтобы доставка товаров на наши торговые объекты шла более оперативно.  Почти на 1,5 миллиарда долларов мы продали товаров белорусского производства. Это достаточно значимая сумма, особенно она характеризует взаимоотношения потребкооперации и отечественных предприятий.

В потребительской кооперации в Беларуси заняты более 65 тысяч человек. Объем продаж в 2017 году достиг 3,5 миллиардов рублей, а экспортные поставки увеличились на 2 %.

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Новости экономики за 30.01.2018

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