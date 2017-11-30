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Новости экономики за 30.11.2017

30.11.2017 - 19:39

Новости Беларуси. Шесть центров льноводства появятся в стране в ближайшие два года. Это отличная возможность выращивать собственные семена, закрыть потребности внутреннего рынка и увеличить экспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже сегодня некоторые из отечественных сортов льна не уступают по урожайности импортным. Пока слабое звено цепи – это техническая составляющая. Поэтому принято решение приобрести для отрасли 40 импортных льнотеребилок.

Уже заложены экспериментальные посевы льна на базе Национальной академии наук в Витебской области. Ученые будут анализировать рост и трудиться над разработкой защитно-стимулирующих составов. За три года проведут необходимые исследования и проверят их эффективность на практике. 

МОЛОДЫМ ВЫГОДНЕЕ АРЕНДОВАТЬ

Арендного жилья в стране станет больше, это мировая практика. Молодежи на первых порах выгоднее арендовать жилье. Удобство в том, что молодой специалист не привязан к определенному месту. Легко можно сменить квартиру, если нашел рядом интересную работу.

Профильное ведомство уже анонсировало увеличение строительства квадратных метров в аренду.

К слову, недавно появилась двухуровневая квартира в таунхаусе, которая выставлена как арендное жилье стоимостью порядка 300 рублей в месяц.

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Незамерзайка: какую покупать и за  сколько?

На последних осенних торгах доллар, евро и российский рубль обновили годовые максимумы. Американец в плюсе почти на копейку, актуальный курс 2 рубля 1 копейка, евро подрос больше, чем на копейку, актуальный курс 2,38. За 100 российских торгуют 3 рубля 43 копейки.

Новости экономики за 30.11.2017

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