новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Новости экономики за 3.08.2017

03.08.2017 - 19:06

Новости Беларуси. Полмиллиарда рублей дополнительно направят на выплату пенсий и пособий в этом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующее поручение дано правительством Министерству финансов.

ПРИБАВКА К ПЕНСИИ

Деньги пойдут на финансирование расходов на выплату пенсий и пособий, в том числе с учетом обеспечения соотношения среднего размера пенсии по возрасту и средней заработной платы работников в стране. С 1 августа вырос бюджет прожиточного минимума. Вслед за ним увеличились единовременные пособия при рождении детей, а также минимальные трудовые и социальные пенсии. 

КОНКУРС ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей объявил конкурс инвестиционных проектов субъектов малого бизнеса. Победителям предоставят займы и имущество в лизинг. Общая сумма финансовой поддержки одному субъекту может достигать 230 000 тысяч белорусских рублей. Государственную финансовую помощь получат те, чьи инвестиционные проекты будут направлены на создание импортозамещающей продукции и внедрение новых технологий.

ИСПЫТАНИЯ КАК ГАРАНТ КАЧЕСТВА
Расширен перечень товаров, образцы которых должны пройти обязательные испытания перед продажей. Соответствующие изменения внесены в техрегламент Таможенного союза. В список дополнительно попали скатерти, кухонные салфетки, носовые платки, полотенца, простыни купальные и платки как аксессуары женского гардероба, а также шарфы. Испытания продукции это зачастую единственный достоверный способ доказать соответствие продукции требованиям безопасности и качества.

СЭКОНОМИТЬ НА ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДАХ

Скидки в августе проходят не только в торговых центрах. Дешевеют и летние туристические услуги. Например, транспортники предлагают уехать в Вильнюс за 11 рублей вместо 22, в Петербург  за 20, а в Москву за 16. Билеты на автобус по распродажам до 50% можно купить на специализированных акционных сайтах, предоставляющих промокоды на различные товары и услуги. Как правило, это от 5 до 10 билетов из общего числа, выставленных на продажу. Так что здесь главное – быстрая реакция и оперативное оформление заявки.

По результатам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже белорусский рубль оказался в минусе ко всем трем валютам корзины. Доллар прибавил полкопейки. Актуальный курс на 4 августа 1,95. Евро прибавил 0,69 копейки. Завтра по Нацбанку 2,31. Российский рубль подрос на пару пунктов и за сотню торгуют 3 рубля 22 копейки.

Новости экономики за 3.08.2017

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Новости экономики за 1.08.2017
Новости экономики за 1.08.2017
Новости экономики за 31.07.2017
Новости экономики за 31.07.2017
Новости экономики за 28.07.2017
Новости экономики за 28.07.2017
Новости экономики за 27.07.2017
Новости экономики за 27.07.2017
Новости экономики за 26.07.2017
Новости экономики за 26.07.2017
Новости экономики за 25.07.2017
Новости экономики за 25.07.2017
Новости экономики за 24.07.2017
Новости экономики за 24.07.2017
Новости экономики за 21.07.2017
Новости экономики за 21.07.2017
Все новости по теме Экономическая рубрика
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru