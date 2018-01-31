Новости экономики за 31.01.2018

Новости Беларуси. Первое с начала года снижение ставки рефинансирования. С 14 февраля этот показатель составит 10 с половиной процентов годовых, потеряв таким образом полпункта. Этот шаг – реакция на замедление инфляционных процессов в Беларуси. Свое решение Нацбанк также объясняет восстановлением экономического роста и благоприятной ситуацией на внешнем рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые квартиры, машины, техника и мебель – все это сегодня мы все чаще покупаем в рассрочку или кредит.

СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ СНИЖАЕТСЯ

Благодаря подешевевшим кредитам каждая четвертая сделка на рынке недвижимости в 2017 году была оформлена с привлечением заёмных средств. Существенно выросло и количество проданных новых автомобилей: в Белорусской автомобильной ассоциации тоже видят причину роста в доступных кредитах. В 2017 году Национальный банк снизил ставку рефинансирования 8 раз – с 17% в январе до 11% в октябре. Прогноз на 2018 год – 9,5%. Главный финансовый регулятор страны отмечает, что решение о снижении ставок принимается с учетом прогнозных показателей уровня инфляции и восстановлением экономического роста.

ВЕРНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЕ

Радуются вкладчики, которые остались верны национальной валюте: в январе ставки по рублевым депозитам на срок более года начали расти, причем, довольно ощутимо. Рост ставок по «длинным» рублевым депозитам связан с желанием Нацбанка повысить привлекательность вкладов в национальной валюте, а также с нехваткой рублевой ликвидности на рынке. Поэтому многие банки в январе подняли ставки по некоторым депозитам или предложили новые вклады с повышенными ставками.

БЮДЖЕТ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

С 1 февраля вырастет бюджет прожиточного минимума. Этот показатель увеличится до 199 рублей 32 копеек. Пропорционально его росту изменятся и размеры некоторых детских пособий. К примеру, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит 1 993 рубля, а при рождении второго и последующих детей – 2 790.

РЕЗЕРВЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ

В стране есть резервы для снижения налоговой нагрузки. Профильное ведомство отмечает, что у белорусских субъектов хозяйствования есть значительное количество льгот. И если отказаться от определенных преференций, то общую налоговую нагрузку можно снизить. Что в комплексе обязательно повысит рейтинг страны, который определяет Всемирный банк в ежегодном отчете по ведению бизнеса.

Сергей Наливайко, министр по налогам и сборам Республики Беларусь:

Будем искать такие точки соприкосновения, которые будут улучшать и упрощать их деятельность. И в то же время ни в коей мере не скажутся на наполняемости бюджета.

И БОЛЬШЕ, И СЛАЩЕ, И ПРИБЫЛЬНЕЕ

Гигантская голубика стала настоящим хитом среди потребителей в Азии и Австралии. Новозеландская компания планирует зарабатывать на экспорте необычной ягоды размером с куриное яйцо до 8 миллионов долларов в год. В 2017 году упаковки по 200 граммов продавали по 13 долларов. К 2020 году страна планирует зарабатывать на экспорте голубики 60 миллионов долларов. Напомню, в разгар летнего сезона голубика на прилавках белорусских магазинов стоила в среднем 15 рублей за килограмм.

По результатам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже курс доллара снизился на треть копейки. 1 февраля по Нацбанку – 1.98. Евро в плюсе на копейку. Курс – 2.46. Российский рубль вырос не значительно. За сотню торгуют – 3 рубля 52 копейки.