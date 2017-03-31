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Новости экономики за 31.03.2017

31.03.2017 - 23:06

Новости Беларуси. Почти 6000 иностранных туристов без виз увидели белорусскую столицу. География гостей – от Японии до Чехии. Сейчас абсолютно все компании развивают въездное направление и разрабатывают креативные маршруты по примеру западных регионов, в которых первыми ввели практику безвизового туризма.

БЕЛАРУСЬ ТУРСТИЧЕСКАЯ
В частности, в Бресте решили, что именно активные жители города могут определить знаковые места. На основе рекомендаций местных и будет составлена туристическая карта (ее выпустят на польском и английском). Удобный и понятный формат позволит гостям сделать правильный выбор и действительно насладиться отпуском.

БИЗНЕС В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ
Торговые места для инвалидов и пенсионеров в Минске будут предоставлять бесплатно.

Речь идет о торговле сельскохозяйственной продукцией с 1 апреля до 1 декабря.

Для получения такого места необходимо обратится в администрацию рынка с пенсионным удостоверением и справкой о том, что овощи, фрукты и зелень выращивались на собственном участке. Эту справку можно получить в сельсовете.

ЗАКОМСТВА В ИНТЕРНЕТЕ
Популярная поисковая система подсчитала траты белорусов на сайтах знакомств.

И выяснилось, что в среднем пользователь тратит всего 11 рублей.

В основном деньги идут на ВИП-статусы, размещение в топе, комплименты и режим «невидимка». Интересно, что количество платежей совсем не впечатляет – один в год. Так что выводы напрашиваются сами: белорусы в основном знакомятся в реальной жизни, а не в Интернете.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ БАЗАЛЬТА
В Беларуси открыли первое месторождение базальта. Эта порода используется как сырье для строительных материалов и востребована в промышленности. Запасы находятся около деревни Новый Двор Пинского района.

По геоданным, на глубине до 70 метров ресурс месторождения 30 миллионов тонн.

ДОРОГАЯ МОНЕТА
За 2-копеечную монету готовы были выложить на аукционе 500 рублей.

Фактическая стоимость номинала возросла в 25 тысяч раз.

Все дело в том, что в отличие от стандарта, ребро было не гладкое, а с насечками. За несколько часов стоимость необычной монеты достигла 110 рублей, после чего владелец снял лот. По всей видимости, поступило более выгодное предложение в обход торгов, либо нумизмат решил оставить монету у себя.

На торгах 31 марта евро снизился до отметки в 2 рубля, при этом доллар и российский рубль немного потяжелели.

100 российских оценили в 3 рубля и 34 копейки, американца – в 1 рубль и 87 копеек.

Новости экономики за 31.03.2017

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