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Новости экономики за 7.08.2017

07.08.2017 - 18:27

Новости Беларуси. Золотовалютные резервы страны пополнились на без малого 104 миллиона долларов. И это только в июле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала года объёмы финансовой подушки безопасности обновились на треть. Плюс 1 миллиард 738 миллионов долларов.

По итогам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже доллар потерял 0,13 копейки и стал стоить рубль 95. Евро подешевел на полторы копейки. Курс на завтра – 29. Российский рубль подрос больше чем на копейку  и за сотню торгуют 3 рубля 24 копейки.

Золотовалютные резервы Беларуси превысили 6,6 миллиардов долларов

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Новости экономики за 7.08.2017

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