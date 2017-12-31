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Новые валюты и правила ведения бизнеса. Подводим экономические итоги 2017 года

31.12.2017 - 20:58

Новости Беларуси. Настоящий прорыв произошел в экономике 2017 года. Появились новые валюты и правила ведения бизнеса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

По-новому будут жить и регионы, особенно приграничные, которые будут принимать у себя туристов без виз. Что делает жизнь белорусов лучше уже сегодня и открывает новые возможности уже сейчас.

IT- СТРАНА
Благодаря декрету Президента  «О развитии цифровой экономики» cозданы беспрецедентные условия для IT-корпораций, которые желают вести бизнес  в Беларуси, внедряются передовые финансовые инструменты. И самое главное – создается база для развития собственных кадров и образовательных программ. В 2017 о белорусских стартапах заговорили мировые IT-гиганты. Так что цифровой экономике – зеленый свет и 2018.

БЕЛАРУСЬ БЕЗ ВИЗ
Увидеть реальную Беларусь смогут туристы без виз. Сначала для посещения был открыт Августовский канал, затем сам Гродно. Эстафету принял приграничный Брест. Причем, иностранцы  смогут находиться в нашей стране до 10 дней. Этого времени достаточно не только для простого путешествия, но и для медицинского обследования.  Для сравнения –  на въездном туризме Гродненская область заработала 12 миллионов долларов.

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА СРАБОТАЛА
И сразу три показателя: курс национальной валюты, инфляция и ставка рефинансирования. На всех трех фронтах в течение 2017 года – благополучие. Инфляция оказалась рекордно низкой, а в 2018 году  по прогнозу не должна превысить и 6 %. Цифра оптимистичная и судя по всем показателям, реальная. Ставка рефинансирования – показатель, от которого зависят многие кредиты, снижалась 8 раз с 17 до 11 % годовых. Таким образом,  кредиты медленно, но верно приближаются к рассрочке.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ПУТЬ
Если по каким-то причинам белорусы не решались открыть свой бизнес вчера, то самое время начать это делать в первых числах января 2018 года. Во-первых, потому что зарегистрировать фирму и вести дела стало гораздо проще, во-вторых, для многих видов деятельности – особенно ремесленных и образовательных – вообще не нужно открывать ИП. Достаточно обратиться в налоговую и заявить о своем намерении. Те, кто занимается ручным трудом с 2018 года, с января  получают право  рекламировать свои  изделия в Интернете.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ГЛУБИНКИ
И чтобы каждый белорус ощутил свою причастность к глобальным  переменам, нужно начать с малого. Возрождение Оршанского района стало примером для всей страны. В поселках Копысь и Барань появились новые предприятия, которые дают работу местным жителям, обновилась инфраструктура. По такому принципу должны реконструироваться деревни и поселки в 2018 году по всей стране.

Все условия созданы для того, чтобы попробовать свои силы в бизнесе, ремесленничестве или IT-сфере. Или наоборот, оставить суету и уехать за пределы города. Каждый белорус получил свою зону комфорта и точку роста. А из таких частных историй складывается успех и процветание всей страны. То, чего мы всем желаем, в новом 2018 году.

Новые валюты и правила ведения бизнеса. Подводим экономические итоги 2017 года

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