﻿ Новым тренером Виктории Азаренко может стать Вячеслав Коников | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Новым тренером Виктории Азаренко может стать Вячеслав Коников

27.01.2018 - 16:18

Новости Беларуси. Виктория Азаренко может снова начать тренироваться с Вячеславом Кониковым.

Как сообщает фан-группа спортсменки во «ВКонтакте» со ссылкой на hornetsports.com, Конников более 12 лет работал главным тренером мужской теннисной команды Университета Калифорния в Сакраменто. Недавно он подал в отставку, и теперь может стать личным тренером Виктории Азаренко.

Вячеслав Конников уже помогал профессиональной белорусской теннисистке с тренировками. С 1998 по 2002 года уроженец Минска уделял много внимания обучению будущей экс-первой ракетке мира в одиночном разряде. По его словам, девушка постоянно выходила за рамки тренировочной программы.

«Если я ставил какую-то задачу, она всегда эту задачу усложняла. Если я говорил, что надо ударить по мячу 100 раз, Вика делала 150», – вспоминает тренер в своём интервью для Tribuna.com.

В июле 2015 года белорусская теннисистка опубликовала в Instagram фото, в комментариях к которому поблагодарила Коникова. Виктория отмечает, что именно этот человек научил её стремиться к большему.

Осенью прошлого года стало известно, что от Виктории Азаренко ушёл тренер.

«Мне очень жаль, но я вынужден двигаться дальше в своей карьере» – здесь подробнее.

Фото: instagram.com/vichka35

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Максим Мирный
Максим Мирный: Я бы не сказал, что я живу в Америке
Кубок Дэвиса. Беларусь обыграла сборную Боснии и Герцеговины
Кубок Дэвиса. Беларусь обыграла сборную Боснии и Герцеговины
Азаренко подтвердила титул ракетки номер один, сокрушив Шарапову в финале в Индиан-Уэллсе
Каролин Возняцки выиграла Australian Open и спустя 7 лет возвращается на первую строчку мирового рейтинга
Каролин Возняцки выиграла Australian Open и спустя 7 лет возвращается на первую строчку мирового рейтинга
Фото: instagram.com/sabalenka_aryna
Арину Соболенко будет тренировать бывший тренер Стэна Вавринки
Australian Open. За час Роджер Федерер обыграл корейца Чхун Хёна
Australian Open. За час Роджер Федерер обыграл корейца Чхун Хёна
«Сергей Бетов в составе, в том числе выездном, будет». Кто из белорусов выступит на Кубке Дэвиса?
«Сергей Бетов в составе, в том числе выездном, будет». Кто из белорусов выступит на Кубке Дэвиса?
Australian Open. Симона Халеп и Каролин Возняцки сыграют в финале
Australian Open. Симона Халеп и Каролин Возняцки сыграют в финале
Все новости по теме Теннис
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru