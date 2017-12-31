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Новый год надо отпраздновать, но все хорошо в меру – онколог Владимир Караник

31.12.2017 - 23:34

Новости Беларуси. 29 декабря Президент посетил новый радиологический корпус минского онкодиспансера. Этот крупнейший медицинский центр оснащен самым современным оборудованием, позволяющим проводить сложнейшие операции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

К примеру, позитронно-эмиссионный томограф (таких в стране только два), гамма-камеры и многое другое. Для того, чтобы создать условия для самой качественной диагностики и ядерной медицины, здесь продумано все до мелочей. В палатах установлены видеокамеры, чтобы не отходя от пульта следить за состоянием больных, особенно тех, кто во время реабилитации должен находиться изолированно. Во время посещения центра Президент пообщался и с пациентами, и с теми, кто уже вернулся к полноценной жизни.

Пообщался Президент и с маленькими пациентами. Александр Лукашенко вручил ребятам и их родителям новогодние подарки, поздравил с наступающим праздником и пожелал крепкого здоровья. В свою очередь дети презентовали главе государства свои сувениры. Кстати, воспользоваться услугами диагностики и лечения в Минском онкодиспансере могут граждане из всех регионов Беларуси. При наличии свободных мест здесь планируют работать и на экспорт медицинских услуг.

Интервью с главным врачом Минского городского клинического онкодиспансера Владимиром Караником – смотрите в видеоматериале.

Новый год надо отпраздновать, но все хорошо в меру – онколог Владимир Караник

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