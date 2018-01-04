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Новый год в большой компании: 4 января во Дворце Независимости дети-сироты и многодетные семьи погрузились в зимнюю сказку

04.01.2018 - 19:31

Новости Беларуси. Дворец Независимости вновь распахнул двери для зимней сказки. Сегодня его гостями стали дети из опекунских, приемных и многодетных семей, а также ребята оставшиеся без родителей,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встретить Новый год в большой компании пригласили 250 ребят из разных уголков страны. 

Анжелика на елку в столицу приехала  с двумя братьями и сестрой. Впрочем, здесь семья Башуро отнюдь не в полном составе. 

Анжелика Башуро:
У нас 10 детей всего, мальчиков 6 и 4 девочки. Мы приехали из Слуцка.

Новый год – самый лучший праздник, уверена Настя. Она из Минска. И еще до начала представления успела познакомиться с любимыми сказочными персонажами.

Анастасия Богуш (Минск):
Новый год это самый лучший праздник  в году. Я рада, что попала сюда, тут очень весело. Гирлянды, шарики разноцветные. Я сделала себе фотографию, снежинку.

Новый год для детей – это прежде всего подарки. От имени Президента свой презент получит каждый.

Но здесь, на празднике, приятные сюрпризы не только ждут, но и создают собственными руками. Само собой, для того чтобы потом подарить.

В этой семье подарков принято готовить много. Ксюша со своими братьями и сестрами живет в Логойском районе. В детском доме семейного типа семеро малышей. Сегодня во Дворце Независимости как в городе мастеров. Своими руками учат создавать новогоднюю сказку.

Валентина Слюнченко, мастер вытинанки:
Мы сегодня делаем вот такие ёлочки. Я напечатала готовые узоры, показываю как это надо оформлять.

Тео в образе принца. Нави Бэнд с музыкальным поздравлением. Сказочные персонажи и даже дрессированные собачки. В сегодняшнем представлении – новогодняя классика и самые неожиданные сюжеты.

Екатерина Жилянина, СТВ:
На новогоднее представление пригласили 250 малышей. Во дворец Независимости приехали дети-сироты, многодетные семьи. Это маленькие жители столицы, а ещё Минской и Могилевской областей.

Уже 5 января новогоднее празднование во Дворце Независимости продолжится. Здесь ждут детей из Гомельского, Витебского, Гродненского и Брестского регионов.

Новый год в большой компании: 4 января во Дворце Независимости дети-сироты и многодетные семьи погрузились в зимнюю сказку

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