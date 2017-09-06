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Новый клип Макса Коржа «Оптимист» набрал за сутки более миллиона просмотров

06.09.2017 - 18:47

Новости Беларуси. 5 сентября певец Макс Корж выложил новое видео на песню «Оптимист».

За сутки видео посмотрели более миллиона раз.

В ролике, кроме Коржа, снялась его жена – Татьяна и отец исполнителя, который уже не в первый раз появляется в клипах сына.

Скриншот из клипа «Оптимист»

На своей странице в Instagram певец написал пост о новом клипе, где отметил, что хотел передать атмосферу, в которой создаются его песни.

Макс Корж, музыкант (орфография и пунктуация автора сохранены):
Здесь я просто хотел передать атмосферу, в которой делаются мои песни, шоб вы лучше понимали их. Показать места и людей, среди которых я живу, чтобы лучше понимали меня. Окружение, которое сформировало мои ценности и продолжает быть ориентиром.

Скриншот из клипа «Оптимист»

Некоторые сцены клипа снимали на самых популярных тусовочных улицах Минска – Октябрьской и Зыбицкой.

Скриншот из клипа «Оптимист»

«Вечером в пятницу или субботу в этом маленьком квартале может собраться до тысячи человек».

 Интересные факты о Верхнем городе и улице Зыбицкой – здесь подробнее.

Скриншот из клипа «Оптимист»

В феврале 2017 года вышел клип исполнителя на песню «Малый повзрослел», который тоже был снят в Минске. Его уже посмотрели более 19 миллионов раз.

Актерами в видео были обычные столичные подростки (смотрите здесь). 

Фото: instagram.com/maxkorzhmus

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