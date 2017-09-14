новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Новый министр, посол и руководители районов: Александр Лукашенко 14 сентября рассмотрел кадровые вопросы

14.09.2017 - 20:50

Новости Беларуси. В центре внимания – решение социальных задач. 14 сентября Александр Лукашенко обновил состав местной вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Согласовывая назначения, Президент еще раз обозначил круг вопросов, которые предстоит решать на местах. Это контроль ситуации в ценообразовании, создание новых рабочих мест, увеличение средней заработной платы. Сегодня же назначен новый министр природных ресурсов и охраны окружающей среды.

О кадровом дне главы государства в сюжете.

Новый министр, посол и руководители районов: Александр Лукашенко 14 сентября рассмотрел кадровые вопросы

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Александр Лукашенко согласовал назначение руководителей Червенского, Стародорожского и Борисовского райисполкомов
Александр Лукашенко согласовал назначение руководителей Червенского, Стародорожского и Борисовского райисполкомов
Кадровые назначения 14 сентября
Кадровые назначения 14 сентября
В Беларуси в связи с сокращением штата освобождены от должностей ряд заместителей министров
В Беларуси в связи с сокращением штата освобождены от должностей ряд заместителей министров
В Солигорске представили нового руководителя райисполкома Олега Поскробко
В Солигорске представили нового руководителя райисполкома Олега Поскробко
Кадровый понедельник: какие задачи поставил Президент перед новыми руководителями местной вертикали власти?
Кадровый понедельник: какие задачи поставил Президент перед новыми руководителями местной вертикали власти?
На должность председателя Солигорского райисполкома назначен Олег Поскробко
На должность председателя Солигорского райисполкома назначен Олег Поскробко
Александр Лукашенко провел ряд кадровых назначений 7 августа
Александр Лукашенко провел ряд кадровых назначений 7 августа
«Я вас очень прошу осуществлять свои властные полномочия в полном объеме»: Александр Лукашенко обновил состав местной вертикали власти
«Я вас очень прошу осуществлять свои властные полномочия в полном объеме»: Александр Лукашенко обновил состав местной вертикали власти
Все новости по теме Отставки и назначения в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru