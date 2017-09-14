Новый министр, посол и руководители районов: Александр Лукашенко 14 сентября рассмотрел кадровые вопросы

Новости Беларуси. В центре внимания – решение социальных задач. 14 сентября Александр Лукашенко обновил состав местной вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Согласовывая назначения, Президент еще раз обозначил круг вопросов, которые предстоит решать на местах. Это контроль ситуации в ценообразовании, создание новых рабочих мест, увеличение средней заработной платы. Сегодня же назначен новый министр природных ресурсов и охраны окружающей среды.