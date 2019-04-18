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Новый офис отделения посольства Финляндии открылся в Минске

18.04.2019 - 13:55

Новости Беларуси. 18 апреля в Минске открыли новый офис отделения посольства Финляндии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дипотношения между странами установлены в 1992 году. За эти годы нам удалось наладить не только политический диалог, но и достаточно тесные экономические связи.

Сначала управление сотрудничеством Финляндии с Беларусью велось из Вильнюса. С 2010-го работает отделение посольства в Минске, до этого оно находилось в диппредставительстве Швеции. Теперь – на площади Свободы в белорусской столице.

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