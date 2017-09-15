новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Новый посол Беларуси в Индонезии: В этом регионе у нас стоят задачи такие же, как в Индии

15.09.2017 - 01:03

Новости Беларуси. Индонезийская экономика считается одной из самых перспективных, относится к так называемой «группе одиннадцати». Новому послу Беларуси в этой стране – Валерию Колеснику – предстоит активизировать все договоренности, которые были достигнуты ранее в ходе визита Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь предлагает Индонезии создавать совместные предприятия: Александр Лукашенко встретился с министром обороны азиатского государства

Валерий Колесник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Индонезии и по совместительству в Малайзии, Сингапуре и Филиппинах:
В этом регионе у нас стоят задачи такие же, как в Индии. Первое – это везти нашу готовую продукцию туда, везти технологии, которые у нас есть. В этой стране очень развито горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство. Все это, в принципе, у нас есть.

Взаимодополняемость наших экономик может и должна сыграть на обоюдную выгоду как белорусов, так и индонезийцев.

Новый министр, посол и руководители районов: Александр Лукашенко 14 сентября рассмотрел кадровые вопросы

Новый посол Беларуси в Индонезии: В этом регионе у нас стоят задачи такие же, как в Индии

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Александр Лукашенко выразил соболезнования жертвам землетрясения в Индонезии
Александр Лукашенко выразил соболезнования жертвам землетрясения в Индонезии
Александр Лукашенко поздравил Индонезию с Днём Независимости
Александр Лукашенко поздравил Индонезию с Днём Независимости
Александр Лукашенко и Риамизард Риакуду
Беларусь предлагает Индонезии создавать совместные предприятия: Александр Лукашенко встретился с министром обороны азиатского государства
Александр Лукашенко, Риамизард Риакуду
Президент Беларуси: в Индонезии могут быть созданы совместные предприятия
Дмитрий Мирончик, начальник Управления информации–пресс-секретарь МИД Республики Беларусь
Индонезия ввела безвизовый режим для белорусских туристов
Диан Триансия Джани, Валентин Рыбаков
Поставки белорусской карьерной техники в Индонезию увеличатся
Верхние палаты белорусского и индонезийского Парламента подписали совместное заявление о сотрудничестве
Верхние палаты белорусского и индонезийского Парламента подписали совместное заявление о сотрудничестве
Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко
Второй день визита в Беларусь спикера Совета региональных представителей Народной консультативной ассамблеи Индонезии Ирманом Гусманом
Все новости по теме Беларусь-Индонезия
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru